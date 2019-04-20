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يبدو أن وزارة الدكالي ما زالت مصرة على تعيين وقبول أشخاص للتباري على مناصب مهمة، سبق للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية أن أصدرت في حقهم تقارير بسبب مجموعة من الإختلالات.
وقبلت اللجنة الوزارية ترشيح عبد الرحمان العيادي، المكلف بالشؤون الاقتصادية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، المعفى من مهامه سنة 2015، للتباري على منصب رئيس مصلحة الصفقات بمديرية التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية لوزارة الصحة بالرباط.
العيادي الذي ذكر اسمه أكثر من مرة في تقارير وزارة الصحة، عندما كان مديرا، بسبب سوء التدبير، واختلالات في التسيير الإداري والمالي، يستعد لإجتياز المباراة يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.
وكانت مفتشية وزارة الصحة، قد زارت بشكل مفاجئ في 26 نونبر 2015 مستشفى محمد الخامس بطنجة، وبعد وقوفها على مجموعة من الاختلالات، رفعت تقريرها إلى وزارة الصحة، التي اتخذت قرار إعفاء مدير المستشفى المذكور محمد عبدو الداودي ومقتصده عبد الرحمان العيادي، من مهامتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة…وزارة الدكالي تقبل ترشيح مقتصد معزول لمنصب في الإدارة المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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