السودان: بدء التحقيق مع عمر البشير بتهم تتعلق بغسيل الأموال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مصدر قضائي في السودان لـ"رويترز" اليوم السبت أن النيابة العامة في الخرطوم بدأت بالتحقيق في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وسبق وأن اتخذ المجلس العسكري السوداني يوم الأربعاء الماضي إجراءات ضد نظام البشير، شملت اعتقال شقيقيه والعديد من مساعديه ووضع مليشيا كانت تخضع لحزبه تحت مسؤولية الشرطة والجيش.

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وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إنه جرى اعتقال عبد الله وعباس شقيقي عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية "لرموز النظام السابق".

كما نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات بصفوف قيادات النظام وأحالتهم إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، ووالي الخرطوم الأسبق، عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال البارز جمال الوالي.

كما اعتقلت السلطات رجلي الأعمال عبد الباسط حمزة، وجمال زمقان، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.