بيونغ يانغ تنتقد بولتون وتصف تصريحاته بـ"الغبية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، شوي سون هوي، مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم السبت، قائلة إنه أدلى بتصريحات "غبية" حول محادثات نزع السلاح النووي، ومحذرة من أنه لا يمكن أن يخرج شيء "مفيد" عن تلك التصريحات.

وبولتون ثاني مسؤول أميركي كبير تنتقده بيونغ يانغ في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصفت وزير الخارجية، مايك بومبيو، أول من أمس الخميس، "بالمتهور" وطالبت باستبعاده من المحادثات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات على إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة على نوع جديد من الأسلحة. ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل قمة بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق هذا العام.

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وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ نشرت يوم الأربعاء الماضي، حض بولتون بيونغ يانغ على تقديم "مؤشر حقيقي" لرغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية، شوي سون هوي، إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت "عدم فهم لنوايا الزعيمين"، مضيفة أن "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي". وتابعت أنه "لن يتحقق أي شي مفيد معك في حال استمرت هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث".

وفي المقابلة مع بلومبرغ قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لا بد من "مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذهم القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية". وأضاف أن إدارة ترامب "مستعدة بالكامل" لقمته المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي وأن الإدارة جاهزة "للاتفاق الكبير".