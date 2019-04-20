اللد: مصرع طالب طب بعد عامين من تعرضه لحادث برومانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجعت مدينة اللد، اليوم السبت، بمصرع طالب الطب نبيل أكرم أبو زايد الطوري بعد عامين من تعرضه لحادث طرق في العاصمة الرومانية بوخارست.

وكان الحادث حينها قد أسفر عن مصرع طالبي الطب محمد جبريل من اللد وأحمد دهامشة من كفر كنا، بالإضافة إلى إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة آنذاك.

وكان الفقيد قد نقل إلى البلاد بعد وقوع الحادث، حيث رقد في المستشفيات وهو في غيبوبة تامة، وقد حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته بيد إعلان وفاته اليوم.

ومن المتوقع أن يجري تشييع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير، اليوم السبت، في مدينة اللد.