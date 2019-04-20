برشلونة يراقب خليفة سواريز في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يراقب لاعبا برازيليا شابا في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الحصول على خدماته، حيث يرى أنه خليفة محتمل لهداف الفريق، الأوروغواياني لويس سواريز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برشلونة يراقب نجم إيفرتون الشاب ريتشارليسون دي أندرادي تمهيدا لضمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت وفقا لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن بداية ريتشارليسون القوية مع فريق إيفرتون الإنجليزي بداية هذا الموسم أثارت إعجاب إدارة برشلونة، التي تتجه للتعاقد مع الدولي البرازيلي الواعد.

ونوه المصدر إلى أن ريتشارليسون ليس قادرا فقط على اللعب في مركز المهاجم الصريح بل أيضا في الجناح الأيمن أو الأيسر وببراعة كبيرة للغاية.

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وأضافت الصحيفة أن موهبة الدولي البرازيلي تجعله خيارا جذابا للغاية للنادي الكاتالوني.

وفي المقابل، استطاع ريتشارليسون هز الشباك في 12 مرة هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث يعد النجم البرازيلي أحد أعمدة إيفرتون الرئيسية ويضطلع بأدوار مهمة للغاية فوق الملعب تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

يشار إلى أن ريتشارليسون دي أندرادي (21 عاما)، يرتبط بعقد مع إيفرتون يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ القيمة المالية للدولي البرازيلي حاليا 45 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت".

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن اهتمام برشلونة بنفس اللاعب في الانتقالات الشتوية الماضية.