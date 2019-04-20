كريستيانو يرد على إمكانية رحيله عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، مؤخرا، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يخطط للرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي بالفترة المقبلة، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "توتو سبورت"، إن المهاجم البرتغالي قال لزملائه "بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط".

وأشارت إلى أن تلك الكلمات تؤكد عزم كريستيانو رونالدو، على البقاء داخل الفريق.

يشار إلى أن ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس قبل مباراة اليوم أمام فيورنتينا، أن رونالدو هو مستقبل الفريق، في إشارة إلى بقاء اللاعب.

وانضم كريستيانو إلى صفوف يوفنتوس، في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 112 مليون يورو، وبعقد يمتد 4 سنوات، يحصل فيها البرتغالي على 30 مليون يورو كراتب سنوي.