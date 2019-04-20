بخاخ للأنف يحمي من الموت بجرعة زائدة من الأفيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها منحت شركة "تيفا" المحدودة للأدوية الجنيسة موافقتها على تسويق بخاخ "نالوكسون هيدروكلوريد" للأنف لحالات تلقي جرعة زائدة من الأفيون.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الموافقة النهائية على أول رذاذ "نالوكسون هيدروكلوريد" الأنف العام، المعروف باسم "ناركان"، وهو دواء منقذ للحياة يمكنه إيقاف أو عكس آثار جرعة زائدة من المواد الأفيونية

وأضافت الإدارة في بيان يوم الجمعة أن هذه أول موافقة تمنحها لنسخة مكافئة من بخاخ أنف يحتوي على دواء "نالوكسون" ليستخدمها أفراد من العامة لم يحصلوا على تدريب طبي.

ولفتت الإدارة في بيانها أن "وفقًا لـ'مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها' الأميركية، فقد مات ما يقرب من 400000 شخص بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية من عام 1999 إلى عام 2017، وفي المتوسط، أي يموت أكثر من 130 أمريكيًا كل يوم بسبب جرعات زائدة من الأدوية التي تحتوي على المواد الأفيونية، وهي فئة من الأدوية تشمل الأدوية التي تحتوي على وصفات طبية مثل الـ'فنتانيل'، 'أوكسيكودون'، الـ'هيدروكودون' والـ'مورفين'، وكذلك المخدرات غير القانونية مثل الهيروين أو المخدرات التي تباع كهيروين. المخدرات مثل الهيروين غالبا ما تحتوي على الـ'فنتانيل' أو مشتقات الـ'فنتانيل' ".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعطت شركة "تيفا" موافقة مبدئية على البخاخ حزيران/ يونيو من العام الماضي.