انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع أردني: تقرير وجود مؤامرة على البلاد مفبرك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 03:51 مساءً - كشف موقع صحفي أردني أن التقرير الأمني الذي زعم وجود مخطط للإساءة إلى بعض الرموز الوطنية الأردنية، ونشر في مواقع التواصل وصحيفة القبس الكويتية، مفبرك بكافة تفاصيله.

ووفقاً لمعلومات أوردها موقع "خبرني"، في وقت مبكر من اليوم السبت، فإن "التقرير الأمني المفبرك جاءت تفاصيله من خارج حدود الأردن؛ وذلك بغرض إثارة البلبلة ونشر الإشاعات في توقيت حساس؛ للتشويش على القرار الأردني بشأن صفقة القرن".

وبحسب المعلومات التي ذكرها الموقع، فإن "كاتب التقرير المفبرك يخضع للمتابعة بعد رصد رقم دولي استخدمه عبر تطبيق واتساب لبث التقرير المزعوم".

الموقع أشار إلى أن"التقرير المفبرك الذي فشل من كتبه بربط الروايات المزعومة، قفز أيضاً على حقائق مهمة تتعلق بتضخيم البعض على حساب المؤسسية، وغفل أن آلية اتخاذ القرارات تتم عبر عدة مراحل في الأردن".

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وختم قائلاً: إن "التقرير المزعوم أشار إلى مخطط للإساءة إلى بعض الرموز الوطنية الأردنية، كما عمد إلى بث أنباء مغلوطة حول عدد من القضايا الوطنية".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت تقريراً يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

الصحيفة أشارت إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطلعين لصحيفة القبس، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.

ومن هذه القرارات بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.