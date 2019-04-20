شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هكذا أضحت تركيا في عهد أردوغان والان مع التفاصيل

تسببت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم منذ سنوات، في حالة من التدهور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي .

وأدت سياسات أردوغان إلى تزايد العنف ضد المراة والعنصرية ضد العرب، كما أضحت تركيا في عهد أردوغان مركزاً لإنتشار المجموعات الإرهابية ومقراً للتنظيمات المتطرفة .

كما جعلت سياسات أردوغان، تركيا عرضة للمغامرات من خلال التدخل في شؤون الدول العربية ومنها سوريا والعراق .

كما جعلت سياسات أردوغان الإستعمارية تركيا بدون أصدقاء أو حلفاء، إلى جانب أنها أضحت غير أمنة الأمر الذي تسبب بضرب السياحة .