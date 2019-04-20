شاهد .. هكذا أضحت تركيا في عهد أردوغان

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تسببت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم منذ سنوات، في حالة من التدهور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي .
وأدت سياسات أردوغان إلى تزايد العنف ضد المراة والعنصرية ضد العرب، كما أضحت تركيا في عهد أردوغان مركزاً لإنتشار المجموعات الإرهابية ومقراً للتنظيمات المتطرفة .
كما جعلت سياسات أردوغان، تركيا عرضة للمغامرات من خلال التدخل في شؤون الدول العربية ومنها سوريا والعراق .
كما جعلت سياسات أردوغان الإستعمارية تركيا بدون أصدقاء أو حلفاء، إلى جانب أنها أضحت غير أمنة الأمر الذي تسبب بضرب السياحة .
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