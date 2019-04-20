شاهد .. قناة دولية تكشف كيف يقع السائح في تركيا ضحية للمافيا والشرطة

كشف فيلم وثائقي لقناة ناشيونال جيوغرافيك، كيف يقع السائح في تركيا ضحية للمافيا التي تدعمها الشرطة التركية .

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وعرض الفيلم تجربة سائح أميركي تعرض لعملية نصب وإحتيال من قبل المافيا في تركيا، حيث قال أنه طلب من الأحد الأشخاص أن يدله على مكان الحانة حيث رافقه إليها وبعد إحتساء بعض المشروب أكتشف أن الحانة تطلب من الفين دولار قيمة ما الشراب .

وأكد السائح أن الجميع كانوا ودودين إلى حين وصول الفاتورة .. لافتاً إلى أنهم قاموا بأخذ هويته وتصويرها وأخذ تعهد بدفع المبلغ وأنه كان سيتعرض للضرب .

وبحسب الفيلم، فإن هذه الحالة ليست الوحيدة بل هي نموذج لحالات كثيرة تتعرض للإحتيال في الجانب المظلم من مدينة أسطنبول التركية .