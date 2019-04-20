شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مبالغ مالية بمكتب البشير يتصدر عناوين الصحافة السودانية والان مع التفاصيل

تصدر خبر ضبط السلطات مبالغ ضخمة بالنقد الأجنبي والمحلي في مكتب الرئيس المعزول عمر البشير، صدر الصفحة الأولى بعدد من الصحف السودانية الصادرة بالخرطوم، السبت.

وقالت صحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم إن فريقا من نيابة أمن الدولة والاستخبارات العسكرية داهم القصر الرئاسي وعثر على (770351) دولاراً، ونحو (6697) يورو، ومبلغ 5 مليارات جنيه من أموال البشير.

وذكرت أن وكيل نيابة أمن الدولة أمر بإيداع المبلغ في خزينة البنك المركزي وتقييد دعوى تحت المواد (5 و6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.

وكشفت صحف أخرى من بينها جريدتا "السوداني" و"الصيحة"، مستندة إلى ما سمته مصدر مطلع، أن فريقا من نيابة أمن الدولة والاستخبارات العسكرية داهم مكتب "البشير"، الجمعة، وعثر على مبلغ 20 مليون دولار.

Advertisements

وأكدت الصحف أن نيابة أمن الدولة دونت أول بلاغ في مواجهة الرئيس المعزول بتهم تتعلق بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، وأمرت بالقبض عليه لتقديمه إلى محاكمة عادلة.

وأشارت إلى أن التحركات جاءت بعد توجيهات المجلس العسكري الانتقالي إلى وكيل أعلى النيابة ببدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقالت صحف محلية إن السلطات السودانية أمرت أسرة البشير بإخلاء المنزل الرئاسي التي بدأت بدورها في مغادرته.

وأشارت الصحف إلى ترحيل البشير إلى سجن كوبر أمس تحت حراسة أمنية مشددة، وتم وضعه في زنزانة انفرادية تعد الأفضل من بين الأخريات داخل السجن القومي.