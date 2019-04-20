شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قضائي سوداني: أمر بالقبض على البشير بتهم فساد وغسل أموال والان مع التفاصيل

قال مصدر قضائي في السودان إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر -في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء السبت- أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلا، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.