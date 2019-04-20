شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قطاع الحج بوزارة الأوقاف يناقش الاستعدادات لموسم عمرة رمضان والان مع التفاصيل

ناقش قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد مع وكالات العمرة بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، ترتيبات العمرة لموسم رمضان لهذا العام 1440هجرية والإستعدادات اللازمة لها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وعبر وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش عن شكره للوكالات وموظفي القطاع الحج والعمرة على الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

واستعرض وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي ، سير أداء وكالات العمرة في الأشهر الماضية، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي أقرتها الأنظمة السعودية في مجال الحج والعمرة..مؤكداً اتخاذ العديد من الإجرءات التنظيمية والرقابية الكفيلة بتحسين الأداء وضمان تجويد الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.