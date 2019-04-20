محافظ القاهرة لـ"العين الإخبارية": مشهد التصويت مشرف.. ولم نرصد خروقات

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إن غرفة عمليات المحافظة بالتعاون مع مجلس الوزراء لم ترصد منذ انطلاق عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أي خروقات أو شكاوى، واصفا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مشهد الاقتراع بـ"المشرف".

وأثنى عبدالعال على حرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الاستفتاء، واصفا مشهد اصطفاف الطوابير أمام اللجان بالمشهد الوطني المشرف الذي يدلل على وعي المصريين الكامل بأهمية التعديلات الدستورية لبناء بلادهم.

وانطلق تصويت المصريين في الداخل، السبت، في الاستفتاء على تعديلات دستورية أبرزها زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية، واستحداث مجلس شيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان).

وأضاف محافظ القاهرة لـ"العين الإخبارية": "شاهدنا حشودا أمام البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وفِي الساعات الأولى من اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل وجدنا إقبالا واسعا"، متوقعا أن تشهد باقي أيام الاستفتاء مشاركة كبيرة من جميع فئات الشعب المصري.

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ووجه عبدالعال رسالة إلى جميع الناخبين المصريين في الداخل والخارج، للمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم بالتوجه إلى لجان الاقتراع والتصويت في استفتاء التعديلات الدستورية.

وحرص محافظ القاهرة أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء، على الاصطفاف في الطابور مع الناخبين المصريين.



