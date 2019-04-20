انت الان تتابع اليونان تعثر على 59 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة اليونانية العثور على 59 مهاجرا غير شرعي مختبئين داخل شاحنة تحمل لوحات معدنية مسروقة. وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أنه تم إيقاف الشاحنة على طريق سريع يبعد نحو 30 كيلومترا شرقي مدينة "سالونيك" اليونانية حيث كانت تحمل لوحات معدنية بلغارية تم الإبلاغ عن سرقتها. وأوضحت الشرطة إنه تم العثور على المهاجرين التسعة والخمسين بينما كانوا مختبئين داخل الشاحنة خلف بضعة صناديق من المواد العازلة، مشيرة إلى أن نصف عدد المهاجرين تقريبا يحمل الجنسية الصومالية فيما يحمل الباقون جنسيات مختلفة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المهاجرين أخبروا الشرطة بأنهم دفعوا مبلغ 1500 يورو للفرد إلى أحد المهربين في تركيا الذي ساعدهم في العبور إلى اليونان على متن قارب قبل أن يقوم بنقلهم في شاحنة، كما اعتقلت الشرطة سائق الشاحنة البلغاري البالغ من العمر 61 عاما.على جانب آخر، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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