معسكرات إعادة التعليم تفضح سياسات الصين ضد المسلمين

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لماذا أنتم داخل معسكرات «إعادة التعليم»؟.. الرد واحد: أصابتنا عدوى الفكر المتطرف.. الإيجور يمثلون نحو 45% من سكان إقليم شينيانج، وتعود أصولهم لشعوب تركستان الشرقية

أبرز تحقيق صحفي نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية معاناة مسلمي الصين المنتمين إلى أقلية الإيجور داخل معسكرات "إعادة التعليم" التي تجبرهم الحكومة الصينية على البقاء فيها، وذلك وفق ما تسميه بكين بسياسة "التحول من خلال التعليم". وينقل كاتب التحقيق صورة حية عن الأوضاع داخل تلك المعسكرات، وذلك من خلال زيارة قام بها مجموعة من الصحفيين إلى إقليم شينجيانج في أقصى غرب الصين. ويضيف الكاتب بأن الجولة كانت برعاية حكومية صينية وبمشاركة أربع منظمات إعلامية أجنبية.

ويشير الكاتب إلى أن المسئولين الذين اصطحبوا الوفد الصحفي حول أحد معسكرات إعادة التعليم، كانوا يصرّون على أن الإيجور يذهبون إلى تلك المعسكرات طواعية. لكن كلام أحدهم تغيّر عندما سأله الصحفي عما سيحدث في حال رفض أحدٌ منهم الذهاب إلى المعسكرات، ينقل الكاتب عن مدير مركز "شو لي" التعليمي في شينيانج واسمه

ويشير الكاتب إلى أن المسئولين الذين اصطحبوا الوفد الصحفي حول أحد معسكرات إعادة التعليم، كانوا يصرّون على أن الإيجور يذهبون إلى تلك المعسكرات طواعية.

لكن كلام أحدهم تغيّر عندما سأله الصحفي عما سيحدث في حال رفض أحدٌ منهم الذهاب إلى المعسكرات، ينقل الكاتب عن مدير مركز "شو لي" التعليمي في شينيانج واسمه "مامات علي"، قوله: "إذا رفض أحد منهم المجيء إلى معسكرات إعادة التعليم، سيتعين عليه الخضوع للإجراءات القضائية"، وأضاف بأن كثيرين منهم يبقون فيها لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

ويضيف معد التحقيق بأن معسكر "شاو لي" هو واحد من ضمن عدد غير معروف من معسكرات إعادة التعليم في إقليم شينجيانج، وهو إقليم غالبية سكانه من المسلمين، ويواصل بأن الإقليم يقع في قلب مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، وترمي إلى ربط القارة الآسيوية بنظيرتها الأوروبية.

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ويقول الكاتب إنه حضر بعض محاضرات إعادة التعليم في أحد مراكز التأهيل المهني في مدينة هوتان، وكانت عبارة عن محاضرات عن الرسم، ومهارات عملية مثل تقنيات المساج الصيني، إلى جانب محاضرات عن كيف تصبح نادلاً أو مُربّية، فضلا عن محاضرات أخرى في علم النبات.

ويقول كذلك بأن التحدث مع المحتجزين في المعسكرات غير مسموح إلا في حضور حراس المعسكر، ويضيف أنه في كل مرة سأل فيها الوفد الصحفي هؤلاء المحتجزين عن جريمتهم التي اقترفوها، كانوا يتلقون إجابات متشابهة، أنهم "أصابتهم عدوى الفكر المتطرف" وأنهم سعوا إلى "نشر تلك العدوى إلى الآخرين"، قبل أن يدركوا أنهم ضلوا سبيلهم، وأكثر من واحد منهم أضاف إلى كلامه عبارة "أريد القول بأنني موجود هنا طواعيةً".

ويردف الكاتب بأن المثير للدهشة هو أن الكلمات المستخدمة من قِبَل المحتجزين عند إجابتهم قد تتكرر حرفياً من واحد لآخر.

ويواصل بأنه سأل الحراس عن سبب تشابه إجابات المحتجزين فلزم أحدهم الصمت ولم يرد، ونفى آخر أن تكون إجاباتهم تلك قد تم تلقينها لهم، بينما قال ثالثٌ بأنه من المحتمل أن يكون السبب هو كراهيتهم للحديث مع الأجانب، أو بسبب عدم قدرتهم على التعبير عما يريدون باللغة الصينية.

يشكل الإيجور نحو 45% من سكان إقليم شينيانج، وتعود أصولهم لشعوب تركستان الشرقية، ويعتبرون أنفسهم أقرب إلى أمم آسيا الوسطى ثقافيا وعرقيا، وكان الإيجور متمتعين بالحكم الذاتي، قبل أن تضم الصين المنطقة إليها عام 1949.

تقدّر وزارة الخارجية الأمريكية عدد الإيجور المحتجزين في المعسكرات تلك بنحو مليوني شخص، وهو رقم تنفيه الحكومة الصينية، بيد أنها لا تقدم أي رقم رسمي بديل.

ويقول الكاتب بأن بكين أًصبحت أكثر قلقاً بشأن ردود الفعل الدولية التي انتقدت الحكومة الصينية بشأن الموضوع، حيث انضم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول ذات الغالبية المسلمة مثل تركيا إلى الولايات المتحدة في انتقاد معسكرات إعادة التعليم، الأمر الذي زاد من حجم المخاطر بالنسبة للاستثمار الأجنبي، وقال كذلك بأن هذا الأمر شكل أكبر تحدٍ لسمعة الصين الدولية منذ أحداث قمع احتجاجات ميدان "تيانمين" عام 1989.

يذكر أن الصين أنكرت في البداية وجود تلك المعسكرات، لكنها تراجعت ودافعت عنها بوصفها "سلاحا فعالا" ضد الإرهاب.

وبدأت الصين حملتها على الإقليم بعد سلسلة من أحداث العنف بدأت عام 2009 وقتل فيها نحو مئتي شخص، واتهمت الصين ميليشيات من الإيجور بالتآمر للقيام بعمليات تخريب وعنف تهدف إلى إعلان دولة مستقلة، بينما يتهم الإيجور الصين بممارسة التمييز ضدهم.