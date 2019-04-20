انت الان تتابع أول بحار كفيف يقطع المحيط الهادئ بقارب شراعي (صورة) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبر البحار الياباني ميتسوهيرو إيواموتو 52 عاما المحيط الهادئ على متن قارب شراعي خلال عدة أسابيع. وأنهى البحار إيواموتو، الذي فقد بصره في السادسة عشرة من عمره، رحلته اليوم السبت، حيث وصل إلى ميناء فوكوشيما على شراعه البالغ طوله 12 مترا، وذلك بعد شهرين تقريبا من إبحاره من كاليفورنيا، بحسب "جابان تايمز". وقال إيواموتو، لم أستسلم وحققت حلمي وأنا الآن الإنسان الأكثر سعادة في العالم. وغادر إيواموتو كاليفورنيا في 24 فبراير الماضي بصحبة بحار أمريكي ساعده عن طريق تقديم المعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح، كما امتدت الرحلة مسافة تقرب من 14 ألف كم.

وخاض البحار الياباني هذه المغامرة لجمع أموال تدعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وضرب مركز الإعصار"ويلا" سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ، برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص