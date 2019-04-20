انت الان تتابع بعد الكارثة.. «معجزة النحل» تتحقق فوق سطح نوتردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقب مأساة الحريق الذي أتت نيرانه على جزء كبير من كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، توالت أنباء عن معجزة شهدها المعلم الديني السياحي الشهير. فقد بقيت عشرات الآلاف من النحل، التي عاشت في خلايا داخل أسقف نوتردام على قيد الحياة وبصحة جيدة، وفقا للمربي المشرف عليهم. وقال نيكولاس جيان، مربي النحل البالغ من العمر 51 عاما، لشبكة "سي إن إن": "لم تمسهم النيران، إنها معجزة". وتوجد داخل كاتدرائية نوتردام 3 مناحل، تحتوي كل منها على ما يقدر بنحو 60 ألف إلى 180 ألف نحلة، على ارتفاع منخفض أعلى الطابق الأول من الكاتدرائية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وامتدت نيران الحريق الذي اندلع الإثنين، ويقول المحققون إنه ربما نجم عن ماس كهربائي، إلى برج الكاتدرائية وجزء كبير من سطحه.وبعد أيام من الحريق، كان جيان قلقا بشأن نحله، فيما لم تسمح له الشرطة ورجال الإطفاء الفرنسيون بالصعود إلى السطح لفحصه، لكن الآمال بنجاة النحل تحققت، عندما أظهرته صور جوية سليما على

وامتدت نيران الحريق الذي اندلع الإثنين، ويقول المحققون إنه ربما نجم عن ماس كهربائي، إلى برج الكاتدرائية وجزء كبير من سطحه. وبعد أيام من الحريق، كان جيان قلقا بشأن نحله، فيما لم تسمح له الشرطة ورجال الإطفاء الفرنسيون بالصعود إلى السطح لفحصه، لكن الآمال بنجاة النحل تحققت، عندما أظهرته صور جوية سليما على سطح الكاتدرائية. Advertisements وقال جيان: "كل شيء محترق، لكن هناك ثقوب في السقف، ولا يزال بإمكانك رؤية الخلايا الثلاثة". اقرأ أيضًا: «بطل غير آدمي» أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار والخميس الماضي، نشرت شركة تربية النحل الفرنسية صورة على إنستغرام تؤكد أن نحل نوتردام على ما يرام.

وخيم الحزن على فرنسا، الأسبوع الماضي، بسبب كارثة الحريق التي ألحقت أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام في باريس، فيما قدرت مصادر رسمية أن ترميم الكنيسة سيحتاج إلى نحو 5 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكارثة.. «معجزة النحل» تتحقق فوق سطح نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.