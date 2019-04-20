توسيع قناة السويس ساعد على زيادة الإيرادات إلى 6 مليار دولار

أكدت المسؤولة بالعلاقات العامة في هيئة ​قناة السويس​ مروة جلال أن "توسيع المجرى الملاحي للقناة عن طريق إضافة خط جديد، حقق هدف استيعاب ​السفن​ ذات الحمولات الأكبر، ما زاد من نسبة الرسوم عليها، وتحقيق عائدات مالية أكبر وصلت إلى 6 مليار دولار أميركي العام الماضي".

وأوضحت المسؤولة أن "القناة الجديدة تمتاز بعرض نحو 400 مترًا وعمق 24 مترًا، ما يسمح باستقبال السفن العملاقة وناقلات البترول، وتمتد على طول 72 كيلومترًا، علمًا بأن المجرى الأصلي يمتد بطول 193 كيلومترًا، ويربط ​البحرين​ المتوسط شمالًا، والأحمر جنوبًا".

ويذكر أنه خلال المشروع، الذي تم تنفيذه في أقل من عام، تمت إزالة 250 مليون مترًا مكعبًا من التربة الجافة، و258 مليون مترًا مكعبًا من التربة المبللة؛ وشارك في الأعمال حوالي 55 ألف عامل.