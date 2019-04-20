إيران وفيتنام تبحثان إطلاق خط ملاحي بحري مشترك

أعلن المدير المساعد لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية ال​ايران​ية هاي حق شناس عن "التباحث مع ​فيتنام​ لاطلاق خط ملاحي بحري بين البلدين"، موضحًا حول ​تفاصيل​ زيارة وفد المنظمة لفيتنام، أن "الزيارة استهدفت الوقوف على امكانيات هذا البلد في مجال الملاحة والخطوط البحرية وآفاق التعاون التجاري البيني فضلًا عن بحث امكانية تعزيز الشحن والنقل التجاري البحري بين الجانبين".

وأشار الى أن "الجانب الفيتنامي رحب باطلاق خط ملاحي بحري مع ايران، حيث تم تقديم مقترحات بهذا الخصوص"، لافتًا إلى "العمل على تشكيل لجنة اقتصادية ايرانية فيتنامية مشتركة في الشهرين المقبلين يترأسها وزير التجارة و​الصناعة​ والمعادن الايراني".