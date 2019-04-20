قائد البحرية الايرانية يتوجه الى الصين 

توجه قائد القوة البحرية الايرانية الادميرال حسين خانزادي الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى، واعتبر، في تصريح أدلى به لوكالة "فارس" الإيرانية، أن "الهدف الأهم من الزيارة هو تطوير العلاقات بين القوتين البحريتين الايرانية والصينية، معربًا عن أمله "برفع مستوى التعاون في المستقبل القريب في ظل معرفة جميع الطاقات في مختلف المجالات التقنية والتدريبية والعملانية في البحر".
ويذكر أن زيارة الادميرال حسين خانزادي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني للمشاركة في مؤتمر في الذكرى الـ 70 لتاسيس القوة البحرية الايرانية.
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