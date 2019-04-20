مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 بهجوم لحزب العمال الكردستاني قرب الحدود التركية- العراقية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين بهجوم لـ"​حزب العمال الكردستاني​" قرب الحدود التركية- العراقية". ولفتت في بيان إلى أنّ "القوات التركية تواصل العمليات العسكرية في المنطقة مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي مكثّف ضدّ المجموعات الإرهابية".

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