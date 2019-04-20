القوات البحرية الصينية تعرض سفنًا حربية جديدة وأنواع جديدة من الغواصات النووية

ذكرت وكالة "رويترز" أن ​الصين​ ستعرض سفنًا حربية جديدة من بينها غواصات نووية ومدمرات خلال عرض يقام هذا الأسبوع بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء القوات البحرية وذلك في الوقت الذي تستعرض فيه الصين قوتها العسكرية المجهزة بشكل جيد على نحو متزايد".

وأوضحت الوكالة أن "الرئيس ​شي جين بينغ​ يشرف على خطة شاملة لتحديث جيش التحرير الشعبي الصيني من خلال تطوير كل شيء ابتداء من الطائرات الشبح إلى حاملات الطائرات مع تعزيز الصين وجودها في ​بحر الصين الجنوبي​ وحول ​تايوان​".

ونقلت الوكالة عن نائب قائد القوات البحرية تشيو يان بينغ، قوله للصحفيين في مدينة تشينغداو بشرق الصين إن "العرض البحري الذي يقام سيضم 32 ​سفينة​ و39 طائرة ومن المرجح أن يشرف شي بنفسه عليه على الرغم من عدم تأكيد الصين ذلك"، وكشف أن ”سفن وطائرات القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني التي سيكشف النقاب عنها هي حاملة الطائرات لياونينغ وأنواع جديدة من الغواصات النووية وأنواع جديدة من المدمرات بالإضافة إلى طائرات مقاتلة".

وكانت الصين قد كشفت النقاب في الشهر الماضي عن زيادة مستهدفة في الانفاق الدفاعي خلال هذا العام تبلغ 7.5 في المئة وهو معدل أبطأ من العام الماضي ولكن مع ذلك يتجاوز المستهدف من النمو الاقتصادي الصيني.