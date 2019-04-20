حكومة روسيا ستبدأ بإنشاء منطقة تختص بالصناعات الثقيلة على قناة السويس

أفاد عضو وفد هيئة قناة السويس، الذي زار روسيا مؤخرًا، جورج صفوت بأن "الحكومة الروسية ممثلة بمركز الصادرات الروسي وعدت، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالبدء بتنفيذ أعمال إنشاء المنطقة الصناعية على نحو 5.5 كيلومتر مربع شرقي مدينة بورسعيد.
ولفت صفوت إلى أن المنطقة هي أول منطقة صناعية خارج حدود روسيا، متخصصة بالصناعات الثقيلة، كالجرارات والسيارات، والصناعات المتوسطة والخفيفة كالأجهزة الكهربائية ومعدات التكييف.
وكانت الجريدة الرسمية المصرية، نشرت في آخر كانون الثاني الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا، بإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس شرقي البلاد.
ويذكر أن الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، في شباط 2016، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة؛ ووقعت مصر وروسيا اتفاقًا بإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في آيار 2018 في موسكو، ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في تشرين الثاني 2018.
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