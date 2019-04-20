النشرة: طبيب قلب ينجو بأعجوبة اثر حادث سير على اوتوستراد الزهراني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن الدكتور حسين سليم خليفة وهو طبيب القلب في ​مستشفى​ لبيب الطبي نجا من ​حادث سير​ على اتوستراد ​الزهراني​ – ​الغازية​. وفي التفاصيل اصطدمت ​سيارة​ خليفة بأحد ​الصهاريج​ المعدة لنقل ​المحروقات​ والذي كان متوقفاً على جانب الطريق ، وقد ادخل الى مستشفى لبيب الطبي، وهو بحالة جيدة .

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