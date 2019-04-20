اتحاد بلديات الضاحية يختتم مهرجانه الثقافي الثالث

يختتم ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ مهرجانه الثقافي الثالث والذي يقيمه في ​مجمع سيد الشهداء​. أمسية الليلة الثالثة يتخللها حفل موسيقي يقدمه المنشد ​علي العطار​ وفرقته بالاضافة سوق ضيافة شعبي يقام بالمناسبة. وكما كل ليلة، يقيم الاتحاد سحباً على عشرين ليرة ذهبية يقدمها للفائزين من الحضور. وكانت الضاحية قد احتفلت بعدد من الشعراء من مختلف ​الدول العربية​ أحيوا بشعرهم مناسبة الخامس عشر من شعبان بالاضافة الى مسرحية للفنان منير كسرواني وباقة من الاناشيد قدمتها اوركسترا شمس الحرية بقيادة المايسترو علي باجوق. Advertisements ​​​​​​

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