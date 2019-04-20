أبو الحسن: تخفيض النفقات يجب أن يبدأ بتخفيض مخصصات الوزراء والنواب

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "من يحاول أن يزايد علينا لا يجب أن يزايد بعد اليوم، ولا نقبل أن يظهر أي حزب وكأنه المنقذ للبلد"، مشددًا على "ضرورة الابتعاد عن المزايدات والشعبوية".

وأوضح أبو الحسن أن "إذا اتجهنا عند ​القطاع العام​ لسد عجز ​الموازنة​، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على جزء من المداخيل للدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "تخفيض النفقات يجب أن يبدأ بتخفيض مخصصات الوزراء والنواب، فيجب أن نبدأ نحن بالتقشف لنكون المثال للمواطن اللبنان مع العلم أنه أمر مؤلم أن نبدأ من أنفسنا".

وكشف عضو اللقاء الديمقراطي "أننا في اللقاء الديمقراطي طلبنا إدارة المصاريف وأخذنا قرارات بمنع أي موظف من السفر على نفقة الدولة"، مؤكّدًا أن "هناك مؤسسات تتهرب من دفع الضريبة المضافة مما يزيد مشكلة التهرب الضريبي والجمركي والعقاري، وهذا يتطلب قرارًا من كافة القوى السياسية ولا يجب التبرئ من المسؤولية".

ولفت أبو الحسن إلى "أننا نحتاج إلى ميثاق شرف وطني يعلن عنه في الحكومة، ويتم من خلاله رفع الغطاء عن كل شخص يدخل أموالًا إلى خزينة الدولة"، مشيرًا إلى أن الهدر الكبير والنسبة الأكبر من أموال الدولة تذهب إلى ​الكهرباء​ وحتّى اليوم فقد ابتلع قطاع الكهرباء من المواطن اللبناني 40 مليار دولار وتشكل هذه النسبة تقريبًا 50% من مجموع ​الدين العام​".

وعن خطّة الكهرباء التي أقرها ​مجلس النواب​ في ​الجلسة التشريعية​ الأخيرة، بيّن أبو الحسن "أننا وضعنا الملاحظات لجهة تطبيق القانون لتكون شركة ​كهرباء لبنان​ مستقلة"، مشدّدًا على أهمية وجود هيئة ناظمة لأن القانون وحده يؤمن الضوابط وليس الأشخاص".