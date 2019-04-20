وديع الخازن زار السفير البابوي مهنئا إياه بعيد الفصح

زار رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري، مهنئا إياه ب​عيد الفصح​ المبارك، متمنيا أن "تحمل هذه المناسبة في طياتها تباشير الخير لقيامة ​لبنان​ وعودة الإزدهار والسلام إلى ربوعه".

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