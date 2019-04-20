توقيف سوري لتهديده مواطنة بالقتل في حاصبيا

أوقفت دورية من مكتب معلومات ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ في ​قوى الامن الداخلي​ السوري م.س، بجرم تهديد بالقتل بواسطة مسدس، المدعوة ه.خ في بلدة حاصبيا، وقد تمت مصادرة المسدس مع سبعة مظاريف وسلمت الى مخفر درك حاصبيا.

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