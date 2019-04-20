شكرا لقرائتكم خبر عن «كيم» يرسل خطاباً إلى «بوتين» قبل القمة .. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، بأن كيم سيزور روسيا آخر شهر أبريل الجاري لعقد أول محادثات من نوعها مع بوتين بعد فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي وانتهائها دون التوصل إلى اتفاق، مُضيفة أن خطاب كيم يأتي ردًا على الرسالة التي بعث بها بوتين إليه في الـ12 من أبريل لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه زعيما للبلاد خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى، التي تم فيها الإعلان عن تعديل كبير في نظام البلاد.
وأكد كيم - في خطابه - أن تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونج يانج يقع في مصلحة البلدين، موضحًا بقوله: "أرغب في التعاون معكم بشكل وثيق من أجل تطوير علاقات الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا بصورة مستمرة وبناءة، ووفقًا لما يقتضيه العصر الجديد، وفي سبيل الحفاظ على السلام والأمن في العالم".
وكان المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أعلن، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يبحث كيم وبوتين تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية نزع السلاح النووي، مُعربًا عن استعداد موسكو للقيام بكل شئ في سبيل تعزيز عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد ومكان انعقاد القمة حتى الآن نظرًا لدواعي أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «كيم» يرسل خطاباً إلى «بوتين» قبل القمة .. ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.