انت الان تتابع إيطاليا: لا يوجد حل عسكري للقضايا السياسية في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المشير خليفة حفتر

قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«الدور المهم» لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب، شرعي، بحسب وكالة «فرانس برس». وصرح ميلانيزي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان: «لا يوجد حل عسكري للقضايا السياسية المعقدة في ليبيا»، مضيفا أن أي هدف لا يمكنه تبرير اندلاع نزاع مسلح. وردا على سؤال حول التقارير المتكررة بدعم فرنسا خليفة حفتر، كرر لو دريان الموقف الفرنسي المطالب بوقف فوري لإطلاق النار والحوار السياسي.

وأوضح لو دريان: «أرى أن عدم الاستقرار يمهد للإرهاب، ومن المهم أولا استعادة الاستقرار». في الوقت نفسه، قال الوزير الإيطالي: «يجب أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى وقف لإطلاق النار»، مشددا على تقارب الآراء «بشكل تام» بين روما وباريس حول هذه المسألة. وقال لودريان إن «الأزمة