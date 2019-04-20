انت الان تتابع الأمم المتحدة تعلن وفاة قائد القوات الأممية بالجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعثات السلام الأممية - أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الجنرال الغاني فرانسيس فيب-سانزيري، قائد القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف»، توفي فجأة عن 62 عاما، من دون أن توضح سبب وفاته. وبحسب قناة «العربية»، قالت المنظّمة في بيان إن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب-سانزيري فجأة». وأضاف البيان أن الراحل «كانت مسيرته المهنية وقيادته مثاليتين في خدمة حفظ السلام في الأمم المتحدة». والجنرال المولود في عام 1957 هو زوج وأب لولدين ويرأس أندوف منذ أكتوبر 2017.

وقد عمل في بعثات السلام الأممية في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون. وأندوف المنتشرة في الجولان منذ 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين قوات الاحتلال والقوات السورية، هي قوة قوامها 1000 عسكري من القبعات الزرقاء. وتنتهي الولاية الحالية لهذه القوة في يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 60