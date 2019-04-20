الان تتابع رئيس مجلس الشورى السعودي: نطالب بوضع قوائم بأسماء المنظمات الإرهابية والدول الداعمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365: طالب رئيس مجلس الشورى السعودي بوضع قوائم بأسماء المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها، داعيا للتصدي لكافة أشكال الإرهاب وتفكيك منابع الفكر الإرهابي. وقال رئيس مجلس الشورى، في كلمته بمؤتمر برلمانات دول جوار العراق ببغداد، إن هناك رغبة مشتركة مع الجانب العراقي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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