الان تتابع المدعي العام السوداني يفتح تحقيقا في بلاغين ضد البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
فتح المدعي العام السودانر، اليوم، تحقيقا في بلاغين مقدمين ضد الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة دون مسوغ قانوني.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي بالسودان قوله إن النيابة ستستجوب البشير داخل سجن كوبر، مضيفا أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام السوداني يفتح تحقيقا في بلاغين ضد البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.