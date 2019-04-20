المدعي العام السوداني يفتح تحقيقا في بلاغين ضد البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

فتح المدعي العام السودانر، اليوم، تحقيقا في بلاغين مقدمين ضد الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي بالسودان قوله إن النيابة ستستجوب البشير داخل سجن كوبر، مضيفا أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.