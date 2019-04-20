شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي اليوم، مشاركة البرلمان العربي بوفد برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وعدد من أعضاء البرلمان العربي، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجمهورية مصر العربية لعام 2019.

واستقبل اليوم (السبت) رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم بمقر الهيئة بعثة البرلمان العربي المعنية بمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأطلع وفد البرلمان العربي على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتسيير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتسهيل عمل المتابعين لعملية الاستفتاء.

من جهته، قال رئيس وفد البرلمان العربي إن بعثة البرلمان العربي ستحرص على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وسترفع تقريرها للهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء مع عملية المتابعة.