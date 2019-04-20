شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشاريعها الحيوية باليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية في بلاده.

وشدد الوزير العوج -خلال لقائه بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، بانه كالوتي- على أهمية التنسيق مع الحكومة في ما يخص المشاريع التي ينفذها المكتب حالياً في اليمن.

واستعرض المسؤول اليمني خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في أعمال منتدى تمويل التنمية في مدينة نيويورك الأميركية، جهود الحكومة الشرعية بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية لإعادة تأهيل القطاع الخاص الذي تضرر كثيراً جراء انقلاب المليشيات الحوثية.

من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن المكتب استكمل العمل في نحو 40 مشروعاً في اليمن، مشيرة إلى أن هناك 113 مشروعاً أخرى قيد الإنجاز تشمل مشاريع الطرقات وتنظيف الشوارع والتخلص من المخلفات ومشاريع المياه والطاقة الشمسية.