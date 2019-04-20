شكرا لقرائتكم العراق: نواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن العراق قاتل بشجاعة ضد الإرهاب بفضل تعاون أبنائه.

وشكر الحلبوسي في كلمته التي افتتح بها قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق والمنعقدة اليوم، دول الجوار وكل من ساند بلده في معركته ضد الإرهاب.

وأضاف الحلبوسي أن بلاده مازالت تواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية.

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وأشار إلى العلاقة الوطيدة التي تربط العراق بدول الجوار، وهي ما تعول عليها بغداد.

ويستضيف العراق، الذي يسعى لاستعادة دوره على الساحة الدبلوماسية في الشرق الأوسط المنقسم، قمة، السبت، لرؤساء برلمانات دول الجوار الست وهي: السعودية وسوريا وتركيا والأردن وإيران وتركيا.

وكانت العاصمة العراقية قد تزينت بالفعل بأعلام الدول الضيفة، وغرد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، عبر صفحته على "تويتر"، عقب لقائه مع نظيره السوري، حمودة الصباغ، الجمعة، مرحبا بضيوف القمة.