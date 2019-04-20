كوسوفو تعيد 110 من رعاياها من سوريا بينهم نساء جهاديون

اسماء السيد - بريشتينا: أعادت سلطات كوسوفو السبت 110 من رعاياها من سوريا، معظمهم نساء تبعن أزواجهن عند التحاقهم بصفوف الجهاديين مع أطفالهن، على ما أعلن وزير العدل أبيلارد طاهري.

وقال طاهري في مؤتمر صحافي "جرت اليوم خلال الساعات الأولى من الصباح عملية في غاية الحساسية والأهمية بمساعدة الولايات المتحدة، أعادت خلالها حكومة كوسوفو 110 من الرعايا من منطقة الحرب في سوريا". أضاف بأن معظم هؤلاء الأشخاص، نساء وأطفال، إضافة إلى أربعة مقاتلين.

التحق نحو 300 مواطن من كوسوفو بصفوف الجهاديين في سوريا والعراق، بحسب وزارة الداخلية. وقتل منهم نحو 70، وعاد 120 إلى الديار، واعتقلت غالبيتهم لدى العودة.

صادقت كوسوفو على قانون قبل أربع سنوات يسمح بسجن المواطنين فترة تصل إلى 15 عامًا في حال غادروا البلاد للالتحاق بمجموعات مسلحة في الخارج.