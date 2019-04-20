شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقيب المحامين يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى سامح عاشور، نقيب المحامين، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمدرسة جابر الصباح بحى المقطم.

وجدد "عاشور" تأكيده على أن المشاركة في عملية الاستفتاء واجب وطني، قائلا، "حرصنا على دعوة زملائنا وأبنائنا المحامين على تأدية هذا الواجب، أما التصويت بنعم أو لا فهو حق لكل فرد وفقا لقناعاته الشخصية والموضوعية".

وأشار "عاشور" فى تصريحات له إلى أن التعديلات الدستورية بها العديد من الإيجابيات، أبرزها الإطار الدستوري الذى وضعت فيه القوات المسلحة، والتزامها بالدفاع عن الشرعية والدستور، وهو ما يستلزم تضمين ذلك فى القسم الذى يؤديه الضباط حال إقرار التعديلات شعبيا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.