شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بلجنة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكر أن حزب الوفد قد نظم العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشد لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية 2019 في محافظات الجمهورية تحت رعاية نواب الوفد بالبرلمان ورؤساء اللجان العامة للحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة قد عقد مؤتمر صحفياً لإعلان موقف الحزب من الموافقة على التعديلات الدستورية بعد استطلاع آراء القواعد الوفدية ومؤسسات أعضاء الحزب باللجان العامة، وجاءت نتيجة استطلاع الآراء بموافقة الحزب على التعديلات الدستورية بـ 93% .

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