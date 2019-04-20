شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات حزب الحرية: إقبال كبير من الشباب للمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات حزب الحرية لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، توافد المواطنين على مقار اللجان منذ الساعات الأولى.

وتابعت غرفة العمليات برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمى للبرلمان، مع غرف العمليات الفرعية فى المحافظات، للحصول على مؤشرات أولية بنسب المشاركة، حيث شهدت لجان القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والدقهلية، بالإضافة إلى جميع محافظات الصعيد والإقبال الكبير بها.

ورصدت غرفة العمليات المركزية لحزب الحرية، مشاركة الشباب بشكل مكثف فى الاستفتاء فى ظاهرة جيدة أمام اللجان، بالإضافة إلى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، على الرغم من ظروفهم إلا أن الواجب الوطنى حتم عليهم المشاركة.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، بضرورة تواجد شباب حزب الحرية أمام اللجان لمساعدة المواطنين على الوصول للجان، بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة لتوصيلهم إلى اللجان.

وأشاد حسب الله، بمجهود قوات الجيش والشرطة فى عملية التأمين والمساعدة فى التيسير على المواطنين.

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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.