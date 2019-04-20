شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": إقبال المصريين على لجان الاستفتاء رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، الشكر للمصريين الذين حرصوا على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية فى يومه الأول، مشيرا إلى أنهم قدموا صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.

وأكد خالد قنديل، أن الإقبال الكثيف الذى شهدته مقار لجان الاقتراع ليس جديدا على الشعب المصرى، إضافة إلى أن الشعب المصرى أصبح لدية وعى كبير بما يحاك ضد مصر لذلك نزل الكل ليدعم الرئيس السيسى لما قدمه من إصلاحات وإنجازات.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مشهد المصريين اليوم أمام صناديق الاقتراع، هو امتداد للحشد الجماهيرى الذى شهدته مصر فى ثورة 30 يونيو، وأنها ليست المرة الأولى التي يثبت فيها المصريون أنهم يقفون خلف مؤسساته الوطنية، ويدعمون أمنها واستقرارها.

وأشار خالد قنديل، إلى أن دعاوى المقاطعة والانسحاب من المشهد لم تعد تلقى قبولا من المصريين، وأن الدعوات التحريضية التى إنتشرت على يد عدد من الشخصيات والجماعة الإرهابية هدفها إفشال العملية الديمقراطية، وإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى.

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وأشاد خالد قنديل، بالأجواء الديمقراطية التي سادت الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى تجلت خلال جلسة الحوار مع القوى السياسية والحزبية، حيث شهدت نقاشا حضاريا حول التعديلات المقترحة على الدستور ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.