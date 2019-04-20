شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبدالرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت حملة الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، لتطوف بشوارع الدقى والعجوزة، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واحتفالا بالعرس الديمقراطى.

وحرص أعضاء حملة عبد الرحيم على، على حمل أعلام مصر وتيشيرتات تحمل صورة النائب البرلمانى، خلال جولتهم بالموتوسيكلات بالشوارع، لتوعية المواطنين بأهمية التصويت فى الاستفتاء على تعديل الدستور.

أدلى الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين فى الدقى بالجيزة.

وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت، حتى الإثنين 22 أبريل الجارى، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب، استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة



حملة عبد الرحيم على تطوف شوارع الدقى والعجوزة