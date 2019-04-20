شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب يدلى بصولته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، على أن الاستفتاء على الدستور واجب وطنى، خاصة وأن الدستور هو حصن وضمانة حقيقية للحقوق والحريات. وأضاف سعد الدين عقب إدلائه بصوته بمدرسة الشهيد العقيد إيهاب مرسى الرسمية للغات بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن البرلمان كان على قدر المسئولية فى مناقشة التعديلات الدستورية وتعامل معها بكل شفافية وهو ما ظهر جليا أثناء جلسات الحوار المجتمعى، متمنيا نزول المواطنين بكثافة من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات. Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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