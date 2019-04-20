شكرا لقرائتكم خبر عن الدالى وغريب نائبا البدرشين يشاركان المواطنين أمام لجان الاستفتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صبحى الدالى وبكر أبو غريب، نائبا دائرة البدرشين، على متابعة عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم، وتواجد النائبان مع الناخبين منذ بداية اليوم لتوفير كافة التسهيلات من أجل نجاح سير العملية الانتخابية.

من جهته، أكد صبحى الدالى إقبال الناخبين بشكل كثيف منذ بداية اليوم، وهو ما يعكس حالة الوعى التى يعيشها الشعب.

وأضاف الدالى خلال تصريحاته أن المواطنين حرصوا على النزول للإدلاء بنعم تقديرا للظروف التى تعيشها البلاد.

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صبحي الدالي نائب البرلمان

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



بكر أبو غريب عضو البرلمان

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.