شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الوفد: التصويت على التعديلات الدستورية يتم بانتظام بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت غرفة العمليات الخاصة بحزب الوفد، والمكلفة بمتابعة عمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بيانها الأول والخاص بملخص تقارير لجان الحزب بالمحافظات.

وأكدت الغرفة، على أن عملية التصويت تتم فى هدوء ونظام فى كل لجان الإستفتاء، موضحًا أن كافة المتابعات الأولية لعملية التصويت، أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة فى الأقاليم فى الساعات الأولى.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بحزب الوفد، إلى أن لجان الوفد فى كافة المحافظات تواصل دعوة المواطنين للتصويت والمشاركة الإيجابية من منطلق أداءدور وطنى لبناء الدولة الوطنية الحديثة.