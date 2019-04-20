غرفة عمليات الوفد: التصويت على التعديلات الدستورية يتم بانتظام بكل المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت غرفة العمليات الخاصة بحزب الوفد، والمكلفة بمتابعة عمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بيانها الأول والخاص بملخص تقارير لجان الحزب بالمحافظات.
وأكدت الغرفة، على أن عملية التصويت تتم فى هدوء ونظام فى كل لجان الإستفتاء، موضحًا أن كافة المتابعات الأولية لعملية التصويت، أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة فى الأقاليم فى الساعات الأولى.
وأشارت غرفة العمليات الخاصة بحزب الوفد، إلى أن لجان الوفد فى كافة المحافظات تواصل دعوة المواطنين للتصويت والمشاركة الإيجابية من منطلق أداءدور وطنى لبناء الدولة الوطنية الحديثة.
كان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسى للحزب بالدقى لمتابعة سير عمليات التصويت فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية.
تشكلت اللجنة من: طارق سباق، وحسين منصور نائبا رئيس الحزب، وطارق تهامى وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدى قوطة أعضاء الهيئة العليا.
وأصدر رئيس الحزب قرارًا بأن تفتح جميع لجان الحزب بالمحافظات أبوابها طوال أيام الاستقتاء لتقديم كافة المساعدات المطلوبة للمواطنين لتسهيل مهمتهم الوطنية فى الإدلاء بأصواتهم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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