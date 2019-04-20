شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يستقل موتوسيكل للتنقل للجان الاستفتاء ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، دراجة هوائية بجولة فى دائرته لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، وحرص النائب على التقاط الصور مع أهالى دائرته.

وأجرى النائب محمد الحسينى جولته فى مدارس جمال عبد الناصر وصفية زغلول، ولجنة الإدارة الصحية ببولاق الدكرور.

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وطوق رجال الأمن والجيش من تواجدهم أمام اللجان الانتخابية لتأمين مسار العملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين من كبار السن، وذلك بالاضافة لتواجد بعض الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية أمام اللجان لمساعدة الناخبين على أماكن وأرقام اللجان.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.