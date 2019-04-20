شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال: لا نشرع لشخص معين ونعمل لصالح الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن هذه التعديلات الدستورية تأتى لمصلحة الوطن والمواطن، قائلا: "لا نشرع لشخص معين ولكن من خلال هذه التعديلات نعمل لصالح الوطن والمواطن والجميع يلاحظ الاستقرار وما يتم فى مصر من تطور ومشروعات".

وأضاف عبد العال، فى تصريحات لليوم السابع عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، "الكثافة التصويتية التى رأيتها منذ صباح اليوم تعطى رسالة للخارج أن المصريين حريصين كل الحرص على مواصلة التنمية والتقدم".

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وتابع رئيس البرلمان حديثه: "أجرينا حوارا مجتمعيا 6 على مدار جلسات جمع كل الآراء الموافقة وغير الموافقة على التعديلات الدستورية وظلت فى لجنة التشريع على مدار 60 يوم تتلقى مقترحات لمدة 30 يوم وحوار مجتمعى مع جميع الأطراف، والمجلس وافق بأغلبية الأعضاء وهذه المراحل تمثل ضمانات كثيرة".

وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن هذه التعديلات لم تكن الأولى ولكن سبقتها تعديلات كثيرة على دستور 1971 وهى 3 تعديلات تمت خلال سنوات 1980 و2005 و2007".