شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبي يوجه شباب "الوفد" بالقليوبية لخدمة المشاركين فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، شباب الوفد بالقليوبية بالتواجد أمام اللجان الانتخابية لتوجيه الإرشادات اللازمة لجموع المشاركين في الاستفتاء، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم عبر إرشادهم لمقار لجانهم الانتخابية للتسهيل عليهم.

ووفرت اللجنة سيارات أجرة ووسائل نقل متنوعة لنقل الناخبين لمقاراتهم الانتخابية، ويوجد بداخل كل سيارة مندوب من الوفد يتولى إرشاد الناخبين بعناوين اللجان.

وارتدى شباب الوفد تيشيرتات وكابات مميزة ومدون عليها اسم الوفد لتسهيل وصول الناخبين اليهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

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وقال الهضيبي إن مصر تشهد اليوم عرسًا ديمقراطيًا يؤسس لقواعد بناء الدولة الحديثة، ويؤكد للعالم أجمع أن المصريين في هذا اليوم التاريخي يحققون العبور الثالث لدولتهم الفتية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.