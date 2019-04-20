رئيس وزراء تشيكيا أعلن أنه لن يستقيل حتى لو اتُهم بالاحتيال

أعلن رئيس وزراء تشيكيا الملياردير أندراي بابيس "أنّه لن يستقيل حتّى إذا جرى توجيه الاتهام إليه بالاحتيال، بخصوص منح أوروبية".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّني لن أستقيل لأنني منذ البداية أقول إنّ الأمر مُسيَّس"، لافتًا إلى أنّ "الناس يواصلون التآمر ضدّي، والنبش في الماضي. هذه القضية تعود 12 عامًا إلى الوراء". ووصف اتهامات تستهدف عائلته بـ"القبيحة".
وكانت قد أوصت الشرطة الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهام إلى مابيس (64 عامًا) بسبب قضية مرتبطة بمبلغ مليوني يورو، ما سيجعله يتعرّض لحكم بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام.
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